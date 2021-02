Incidente, questa mattina, poco dopo le 5, sulla statale Aurelia al km 104+900 in direzione Roma: un camion è uscito di strada per cause ancora da accertare. Illeso il conducente.

Sul posto, per il soccorso e la messa in sicurezza, i carabinieri e i tecnici dell’Anas. Traffico limitato alla sola corsia di sorpasso mentre sono in corso le operazioni di scarico del mezzo e di sollevamento dello stesso con la gru.