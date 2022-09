Tarquinia “cammina” per l’Ospedale: alla festa del running del 18 settembre anche una passeggiata a scopo benefico

Sono già arrivate le prime iscrizioni, e l’appuntamento con la 10km del Mare a Tarquinia Lido si fa sempre più vicino: ma mentre i runner scalpitano in attesa del 18 agosto (preiscrizione obbligatoria per la gara competitiva, tempo limite il 15 settembre 2022), arrivano altri dettagli sulla mattinata di sport che si vivrà nella località balneare quella domenica.

Come da tradizione dell’appuntamento con questa festa del running – saltata per due anni a causa della pandemia – affianco all’appuntamento agonistico ce ne sarà uno non competitivo che porterà aspiranti corridori o passeggiatori dal lungomare di Tarquinia Lido all’Oasi naturale delle Saline e ritorno, in un percorso di circa 6 km.

La novità è che il ricavato delle iscrizioni di questa divertente camminata sarà devoluto dall’organizzazione della 10 km del Mare all’Ospedale di Tarquinia, nella speranza che possa essere utile all’acquisto di materiale di vario tipo richiesto dalla quotidiana attività di dottori e personale sanitario della struttura.

Un’opportunità resa possibile dal supporto garantito all’evento dal Comune di Tarquinia e dagli sponsor privati che sostengono l’evento: Remax Best Tarquinia, Camping Riva dei Tarquini – Parco Avventura, Tamuré, Camping Tuscia Tirrenica, ISLA, Azienda Muscari Tomajoli, Apicoltura Ercolani, Namo, Podere Giulio, Riva Blues, Mirtilli e Merletti, Azienda Barucca, Tipografia Almo, Edilizia Conti, Capolinea Caffé, Fratelli Elisei, Parati Etruria.