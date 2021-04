Tarquinia, Caria (PCI): “Giulivi, buona volontà ma risultati pessimi”

Riceviamo da Luigi Caria (PCI) e pubblichiamo

I cittadini ormai hanno capito che questa amministrazione e questa Maggioranza non sanno risolvere i problemi anche quelli più semplici. Il ponticello di Pian di Spille ne è la prova.

L’assessore Benedetti sostiene che è un problema che riguarda l’ARSIAL e non si preoccupa minimamente dei disagi che tale criticità può provocare a residenti, agricoltori o semplici villeggianti. Ci sono agricoltori che stanno piantando ortaggi e non sanno come potranno fare a caricare il loro raccolto sui mezzi di trasporto se la situazione dovesse rimanere questa. Dal crollo ad oggi questa amministrazione non si è preoccupata di risolvere con celerità una problematica da più parti sollevata. Per non parlare poi della messa in sicurezza visto che ad oggi ciclisti e pedoni passano pericolosamente sullo stretto cordolo rimasto.

Oltre il ponticello, vogliamo parlare della Protezione Civile comunale che una volta era un fiore all’occhiello mentre oggi è completamente smembrata? Vogliamo ricordare come il primo cittadino un giorno si è svegliato e ha voluto chiudere il lungomare mettendo in difficoltà gli stabilimenti anche per l’asporto? E per fortuna che in maggioranza c’era un assessore proprietaria di uno stabilimento tanto strillona prima quanto silente ora. E del danno causato dalle mareggiate invernali? Pure lì qualcuno non ha deciso per il bene degli stabilimenti, eppure se non mi sbaglio anche loro contribuiscono al bilancio comunale pagando laute tasse. In solo due anni già sono stati fatti innumerevoli disastri. Il mio auspicio è che faccia un regalo alla cittadinanza dimettendosi il prima possibile. Abbiamo capito che ci ha messo la buona volontà ma non i risultati sono pessimi. Un grande imprenditore ma un amministratore poco lungimirante. Torni a fare ciò che più gli riesce.

Segreteria PCI

Luigi Caria