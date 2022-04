Tarquinia, Catini: “Bene l’accompagno al cimitero per Pasqua: ora lo si renda continuativo”

Riceviamo dal consigliere comunale di Tarquinia Manuel Catini e pubblichiamo

Era il luglio 2021 quando proposi una mozione in Consiglio Comunale per chiedere di istituire in maniera continuativa il servizio “Ti accompagno” durante gli orari di apertura del cimitero comunale in virtù dell’ordinanza che vietava l’accesso ai veicoli all’interno dello stesso. Una necessità per tantissime famiglie che altrimenti si troverebbero privati di poter far visita ai loro cari.

Il consiglio comunale deliberò all’unanimità dei presenti l’impegno di uno “studio in commissione della fattibilità di un servizio di accompagno per le persone con difficoltà motoria durante l’orario di apertura del cimitero monumentale San Lorenzo”.

Quella convocazione ancora oggi non è mai avvenuta nonostante siano trascorsi quasi dieci mesi; nel mentre apprendiamo invece di come quell’idea sia stata messa in campo con grande celerità per il weekend pasquale.

Ritengo oggi, come ritenevo allora di quanto questo fosse un servizio indispensabile per moltissimi concittadini e chiedo pertanto all’assessore ai servizi sociali Alberto Riglietti di convocare, congiuntamente al presidente, quella commissione consigliare per discutere insieme della proposta per istituire in tempi brevi il servizio in maniera continuativa così come era stato approvato. Sono più che convinto della sensibilità dell’assessore nel soddisfare questa richiesta che andrà così a rispettare la volontà unanime del consiglio comunale.