Tarquinia celebra il talento di Leandro Piccioni: dedicato a lui il concerto di apertura della stagione al teatro comunale

Un concerto del quartetto di archi Eos, sabato 23 novembre 2024, per ricordare Leandro Piccioni: è con questo appuntamento, presentato ufficialmente ieri al palazzo comunale, che il Comune di Tarquinia aprirà la stagione 2024/2025 del teatro comunale “Rossella Falk”.

“Quale migliore occasione per aprire la stagione”, le parole in conferenza stampa del sindaco Francesco Sposetti, cui hanno fatto eco quelle del direttore artistico Giancarlo Capitani, che ha spiegato come per aprire con questo appuntamenti siano stati spostati spettacoli già fissati in precedenza.

“Omaggio a un grande musicista e concittadino“

“È un piacere per me annunciare la realizzazione di un concerto in ricordo di Leandro Piccioni, – le prime parole del sindaco – cittadino che ha saputo portare il nome di Tarquinia nel Mondo: pianista straordinario e grande conoscitore di musica. Siamo orgogliosi, come tarquiniesi, di averlo avuto come concittadino e come amministrazione assieme alla Fondazione Etruria Mater ci sentivamo di dare un giusto tributo alla sua opera”.

Il professor Maurizio Brunori, presidente della Fondazione, ha spiegato come “un omaggio a Leandro, da parte della Fondazione di cui è stato presidente, era doveroso, ma piacevole e credevamo andasse fatta col comune, che ringraziamo per la piena disponibilità”. Dopo aver ripercorso le tappe più prestigiose della carriera di Leandro Piccioni – “Morricone diceva di lui fosse il miglior collaboratore che avesse mai avuto”, ha ricordato – Brunori ha ricordato anche quanto Piccioni abbia fatto per Tarquinia, dalle rassegne per quartetti d’archi a palazzo Vitelleschi alle esibizioni in città, sino al sostegno alla Banda Setaccioli in cui aveva iniziato a suonare alla formazione di allievi poi diventati a loro volta maestri.

“Non si poteva aprire meglio una stagione – le parole di Capitani – per cui i cittadini nutrano forte aspettativa, perché l’amministrazione punta molto sulla stagione teatrale e gli eventi. A breve saranno promossi anche gli altri eventi”.

Concerto a ingresso libero su prenotazione

Il concerto, possibile anche grazie al contributo di Enel e Unicoop Tirreno, sarà a ingresso libero, su prenotazioni possibili presso l’Infopoint. Il quartetto Eos, affermatosi nei suoi otto anni di attività anche in Europa, aprirà la serata con un brano composto da Leandro Piccioni per la colonna sonora di “Rebecca, la prima moglie”. Il concerto proseguirà quindi con il “Movimento lento” di Anton Webern, brano composto per la meglio, per chiudersi con “La morte e la fanciulla” di Franz Schubert.