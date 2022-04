Tarquinia, Centini e Catini: ”Consigliamo all’assessore Zacchei di reinviare le richieste per i 5.000 euro di Cariciv”

Riceviamo dai consiglieri Comunali Arianna Centini e Manuel Catini e pubblichiamo

Bando Fondazione Cariciv 2022: consigliamo all’Assessora Betsi Zacchei di rinviare correttamente la modulistica onde evitare la bocciatura del progetto presentato e la conseguente perdita del finanziamento di 5.000,00 euro.

Come ogni anno la Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia ha deciso, per essere sempre più vicina al territorio, di stanziare la complessiva somma di Euro 90.000,00 da assegnare mediante bando, quale contributo a progetti di terzi da realizzare nel territorio dei comuni di Civitavecchia, Allumiere, Cerveteri, Ladispoli, Manziana, Montalto di Castro, Santa Marinella, Tarquinia e Tolfa.

Il comune di Tarquinia con atto di giunta n. 67 del 27 aprile 2022 ha approvato il progetto “Scarty” per euro 10.000,00 di cui 5.000,00 da richiedere alla stessa fondazione Cariciv come contributo in relazione al Bando 2022 avente scadenza perentoria il giorno 29 aprile 2022 e non il 30 aprile come tra l’altro deliberato.

Si legge nella delibera che l’Assessorato alla Pubblica Istruzione intende organizzare un progetto ludico volto a divulgare la conoscenza della corretta raccolta dei rifiuti e del loro trattamento fra i bambini della scuola primaria.

Visti gli allegati alla delibera approvata non possiamo però non notare che tutto il progetto è stato redatto sulla modulistica 2021 anziché quella corretta del 2022 e tra l’altro è ancora riportato, sempre negli allegati, il nome dell’ex assessore Roberto Benedetti quale membro dell’attuale giunta.

Onde evitare l’esclusione del progetto dettata da un vizio di forma palese per aver redatto la modulistica sui modelli dell’anno 2021 suggeriamo all’assessora di inviare nuovamente entro la data di scadenza il cartaceo corretto relativo all’annualità 2022.