Tarquinia, che spettacolo all’Adriatica Cup: per il Basket Pegaso vittorie, entusiasmo e divertimento

Riceviamo e pubblichiamo

Sono ripresi gli allenamenti delle squadre del Basket Pegaso Tarquinia da alcuni giorni, ma sono ancora vive le emozioni che hanno accompagnato gli oltre 50 ragazzi in questa bellissima edizione della Adriatica Cup 2023. La peculiarità di questa esperienza è che non si è trattata solo di uno straordinario evento sportivo, ma si è cercato di arricchirlo con giornate dedicate alla scoperta delle bellezze turistiche e culturali del territorio Tosco-Marchigiano. Divertentissima la visita alla città di Arezzo, tra le splendide vie del centro storico, ripercorrendo i ciak del film La Vita è Bella totalmente girato nella città toscana.

Poi l’aspetto sportivo che ha portato ben cinque vittorie nel carnet tarquiniese, sfiorando anche con gli esordienti le semifinali di categoria. Elevatissimo il livello tecnico della manifestazione come sempre, Scavolini Pesaro, Jolli Reggio Emilia, Tam Tam Torino, Assisi Basket, Calcinaia Pisa, San Carlo Milano sono alcune delle squadre affrontate dai tirrenici.

Sia gli under 15 che gli under 13 hanno portato a casa delle vittorie storiche, che hanno dimostrato che il livello dell’accademia Basket Pegaso non è inferiore a nessuna altra realtà italiana, ad eccezione delle big, ma li è un altro discorso.

Grazie agli sponsor tecnici, le nostre squadre hanno vinto il premio eleganza con le bellissime magliette di rappresentanza utilizzate nei momenti di svago e negli incontri istituzionali.

Entusiasta la team manager Laura Gamberini: “Prima di tutto sono contenta che ogni cosa sia andata per il verso giusto, dai risultati sportivi, all’aspetto comportamentale dei ragazzi improntato alla massima serietà e disciplina, alla perfetta organizzazione della nostra lunga trasferta. Tutto al top, dalla partenza e gita ad Arezzo, al gran finale e ritorno a casa”.

Anche il tecnico degli under 15 Fabio Conti vuole aggiungere altre considerazioni: “Ero all’esordio in questa competizione, sono rimasto entusiasta dal livello tecnico della manifestazione. Grandi squadre, società blasonate, anche se qualche arbitraggio insufficiente ha inquinato qualche partita. Ringrazio il Basket Pegaso che mi ha permesso di fare questa esperienza che ha arricchito il bagaglio tecnico della squadra e modificato in positivo carattere dei miei ragazzi, visti ultimamente più sicuri e determinati”.

Il capo delegazione e responsabile tecnico Memmo Ranucci conclude dicendo: “Ho ormai una certa conoscenza di questa manifestazione che ha visto trionfare il basket Pegaso per ben tre volte con le annate storiche 2003 e 2004, ma debbo dire che ad ogni edizione provo una forte emozione. Vedere oltre 100 persone di Tarquinia traslocare per quattro giorni sulle rive dell’Adriatico e passare da una palestra all’altra è bellissimo e coinvolgente, vedere le facce di questi ragazzi dare il massimo per una palla vacante, un rimbalzo e un tiro vincente ti mantiene sempre giovane e ti spinge a fare bene come se fosse la prima volta. Volevo dire grazie ai tre sponsor tecnici Civico Zero Resort, Grotte di Gregna e Picenum Plast, che ci hanno vestiti di tutto punto, un plauso ai responsabili delle squadre, ai medici e agli infermieri che hanno supportato i ragazzi in questa maratona sportiva. Ora riposte le valigie, ultimo strappo di stagione con gli Under 19 ancora alle prese con i playoff e soprattutto con la squadra di Promozione che ci sta regalando un rush finale emozionante che la vede completamente in gioco per la vittoria del campionato e il passaggio di categoria in D. A Giugno poi si parte per la Summer Cup 2023 che prenderà il via il 5 fino al 30 giorno delle finali e premiazioni, poi tutti al mare per la terza edizione del Torneo dedicato a Matteo Meneghetti che concluderà la stagione sportiva”.