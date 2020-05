Tarquinia, chiarita e rettificata la precedente ordinanza sulla viabilità nel centro storico: ecco cosa cambia con il nuovo provvedimento

Un’ulteriore ordinanza “a chiarimento e rettifica di quanto disposto con la precedente” è stata pubblicata ieri dal Comune di Tarquinia per rimodulare il precedente provvedimento su traffico e sosta nel centro storico: il nuovo atto, il numero 58, sostituisce il precedente numero 53 e ne modifica sostanzialmente alcuni passaggi.

Innanzitutto, il dispositivo generale ora prevede la possibilità di circolare nel centro storico anche nella fascia serale e notturna (nonchè nei festivi) non soltanto per residenti muniti di tagliando per la ZSC e veicoli a servizio di diversamente abili, ma anche per gli autorizzati (pur non specificando quali veicoli rientrino in questa generica categoria). Varia anche l’orario di avvio della ZSC nei giorni prefestivi: il blocco scatta alle 13 e non più alle 19.

Confermata la chiusura dalle 19 alle 4 (e dalle 13 del prefestivo alle 4 del primo giorno lavorativo dopo il festivo) dell’Alberata Dante Alighieri, di via Cavallotti (sno all’intersezione con via dello Statuto), di via Mazzini, via del Duomo (sino all’intersezione con via Setaccioli), via G. Bruno, vicolo Breve, via Antica e via dei Granari (tra piazza Santo Stefano e via Giordano Bruno).

Scompare, dal nuovo atto, la chiusura al traffico e sosta di via della Ripa, tratto compreso tra Piazza Titta Marini e via di Porta Castello, e via di Porta Castello, così come i divieti di transito in piazza Duomo (dove persiste però il divieto di sosta e fermata negli orari sopra descritti) e in piazza Santo Stefano (dove è comunque vietate la sosta negli stalli di parcheggio di fronte all’attività Chicche e Pepe nelle fasce orarie di ZSC).

Confermati, indipendentemente dalle fasce orarie, i divieti di transito – eccetto residenti e autorizzati – lungo la strada vicinale di Poggio Ranocchio e strada di Fontana Nuova. In via della Pace e via San Fortunato transito e sosta consentiti solo a residenti e autorizzati: da capire se si tratti di residenti nelle specifiche vie o nel centro storico in generale