Tarquinia, chiusura serale a traffico e sosta all’Alberata. Ma non manca qualche malumore

Cambia ancora la viabilità a Tarquinia: e dopo le riapertura conseguenti all’ingresso della nuova amministrazione, adesso da quest’ultima arrivano le prime chiusure. Ma non mancano le polemiche.

Con un’ordinanza dirigenziale datata 8 agosto, infatti, sono vietati il traffico e la sosta, dalle 20 alle 4, lungo l’Alberata Dante Alighieri, esclusi residenti e autorizzati. Un provvedimento che resterà in vigore sino al 30 settembre prossimo.

“In estate la popolazione tarquiniese nonché i turisti si riversano sulle vie cittadine per svolgere varie attività (acquisti, passeggio, ristorazione, ecc.) in particolare in Alberata Dante Alighieri visto anche le varie attività commerciali e di somministrazione poste in loco”: questa la motivazione spiegata nelle premesse dell’atto.

Non manca qualche malumore, però, proprio da alcune delle attività citate e presenti lungo l’Alberata: non tanto per il provvedimento – “sulla chiusura, come su tutto, se ne può parlare” – quanto sulle modalità: “Nessuna concertazione o richiesta di informazioni, ma una decisione che abbiamo scoperto dai divieti: ci sembra una storia già vista”.