Tarquinia Christmas Run: domenica 18 dicembre grandi e piccoli a correre e camminare col cappello di Babbo Natale per sostenere l’ospedale di Tarquinia

Riceviamo e pubblichiamo

Una bella novità, un modo sportivo e divertente per aspettare il Natale e compiere, contestualmente, un’azione benefica: domenica 18 dicembre a Tarquinia arriva la prima edizione della Christmas Run e le vie della città sono pronte a essere invase da Babbi Natale di ogni età!

A partire dalle 9 in piazza Cavour inizieranno le iscrizioni, poi dalle 10 al via una serie di appuntamenti per tutti i gusti: il primo via, appunto alle 10, sarà per una serie di brevi gare per bambini nel centro della città: da 0 a 14 anni, ogni giovane atleta riceverà in omaggio, al momento dell’iscrizione, un cappellino di Babbo Natale da indossare per tutta la mattinata, in particolare durante la corsa. Al termine, un riconoscimento per tutti.

Dalle 11, poi, spazio a runner o passeggiatori! In piazza Cavour, infatti, ci si potrà iscrivere (anche in questo caso ricevendo un cappellino) sia alla Santa’s Run – corsa agonistica sui 5 km nel centro cittadino – che alla Family Walk, passeggiata guidata nel centro storico aperta a tutti.

La peculiarità dell’evento è che l’intero ricavato dalle iscrizioni – offerta minima 5 euro per ciascuno degli eventi – sarà destinato all’acquisto di materiale utile all’Ospedale di Tarquinia, sulla scia di quanto già sperimentato in occasione delle camminate non competitive degli appuntamenti del Trofeo Lucio Loreti.