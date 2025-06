Tarquinia, col primo caldo torna l’emergenza incendi: stanotte interventi in zona Saline

Nella appena trascorsa, un principio d’incendio si è sviluppato in località Le Saline, a ridosso della Riserva naturale di Tarquinia Lido. Sul posto sono prontamente intervenuti i volontari dell’AEOPC con due squadre, per un totale di otto operatori, in supporto ai Vigili del Fuoco. Ad accoglierli, una pattuglia della Polizia di Stato, mentre poco dopo è giunta anche la Polizia Locale per un sopralluogo e la verifica delle condizioni di sicurezza nell’area interessata. L’intervento si è concluso senza criticità, con la completa bonifica della zona colpita dalle fiamme.

Incendio in zona Selvaccia, coinvolti campi e bordo strada dell’Aurelia

Un altro intervento ha visto i volontari AEOPC impegnati nei giorni scorsi in un’operazione più complessa, avviata su attivazione della Sala Operativa Regionale. Tre squadre dell’associazione sono intervenute per supportare i Vigili del Fuoco nello spegnimento di un vasto incendio che ha interessato un’area di circa 10 ettari tra sterpaglie, campi agricoli e il bordo strada della S.S. Aurelia, nella zona di Selvaccia, a Tarquinia. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri e il personale Anas, per garantire la sicurezza del tratto viario durante le operazioni. Le attività di spegnimento si sono protratte per oltre due ore.

Campagna antincendio estiva attiva: il numero verde della Protezione Civile

Il presidente dell’AEOPC, Alessandro Sacripanti, ha espresso un ringraziamento a tutti gli operatori coinvolti negli interventi, sottolineando la prontezza e l’efficacia dimostrata dai volontari, undici in totale nel secondo intervento. Sacripanti ha ricordato inoltre che la campagna antincendio estiva è ufficialmente iniziata e ha invitato i cittadini a collaborare nella prevenzione segnalando tempestivamente eventuali roghi. È attivo a tal fine il numero verde della Protezione Civile della Regione Lazio: 803555.