Tarquinia, come funziona la app per le spiagge libere? Ecco i link per accedervi e le info, ma per iOS bisognerà attendere e nel fine settimana si accederà senza prenotazione

Il primo weekend con le spiagge libere su prenotazione tramite app: Tarquinia si confronta con la novità susseguente al diffondersi del covid-19 e cerca di capire come funzionerà l’accesso al mare già in questo fine settimana.

In occasione del quale, come spiega la pagina Facebook del Comune di Tarquinia, si potrà andare in spiaggia senza prenotazione: questo perché la app è già disponibile per Android – ecco il link per scaricarla – ma non per iOS: nell’attesa sia disponibile anche per chi usa gli smartphone Apple, quindi, ingresso libero.

“In spiaggia”, questo il nome della app, è comunque disponibile anche a questo link, per iniziare a rendersi conto del funzionamento che, ancora, è in via sperimentale e soggetto a possibili modifiche nei servizi. Ad ogni modo, stando a quanto detto dal Comune, la app “permette la sola prenotazione delle spiagge libere dal giorno prima e servirà ad evitare gli assembramenti, controllare che le persone siano distanziate e contingentare gli ingressi nei tratti di spiaggia che potrebbero rivelarsi sovraffolati”.

Vediamo come funziona. Una volta scaricata – o una volta che si è acceduto tramite il link sopra – si deve compilare un form di prenotazione selezionando tra le spiagge libere disponibili (qui le mappe con indicati anche i posti a disposizione), compresa quella per gli animali, quella che si desidera frequentare, scegliendo la fascia oraria desiderata – dalle 9 alle 14, dalle 14 alle 19 o giornata intera dalle 9 alle 19 – e indicando il numero di persone adulte (massimo 4) che utilizzeranno la postazione oggetto della prenotazione. Sono quindi richiesti i dati personali – nome, cognome, email e numero di telefono – e l’indicazione sull’uso dell’auto che , si specifica nella stessa app, è a puro titolo indicativo (anche in ordine a una stima dei veicoli attesi) e non rappresenta una prenotazione del posto auto.

Una volta dato il consenso al trattamento dei dati e inserita la prenotazione, si riceve una mail che conferma la prenotazione e che, come spiega il Comune, il personale di controllo potrebbe verificare in loco. “Per consentire la possibilità di usufruire il più possibile delle spiagge libere – conclude il post del Comune – ed evitare false prenotazioni, stiamo valutando la possibilità di inserire una conferma dell’arrivo in spiaggia, e la cancellazione automatica qualora l’ingresso non venga effettivamente effettuato”. La app prevede già, a ogni modo, una sezione per cancellare la prenotazione, oltre a una sezione assistenza. “La prenotazione – come chiarito dalla mail di conferma – ha validità solo per il giorno per il quale è stata effettuata, non è posticipabile né cedibile a nessun titolo per cui potrà usufruirne solo chi l’ha inviata ed il suo nucleo familiare fino ad un massimo di quattro persone”.