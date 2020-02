Tarquinia, commissariata la locale sezione di Forza Italia

Riceviamo da Alessandro Romoli e pubblichiamo

Forza Italia Tarquinia, commissariato il partito locale: ad annunciarlo il coordinatore provinciale Alessandro Romoli. “Ho ritenuto opportuno e non più procrastinabile, sentito anche il comitato provinciale, commissariare il partito a Tarquinia e occuparmi direttamente della riorganizzazione dello stesso”.

“Forza Italia ha negli anni rappresentato a Tarquinia un polo di aggregazione di tanti moderati del centrodestra che in essa hanno militato. É tempo di ripartire in tutta la Tuscia. Lo facciamo iniziando da Tarquinia ma nelle prossime settimane metteremo mano alla riorganizzazione integrale del partito sul territorio. Siamo certi che Forza Italia in provincia di Viterbo possa rappresentare quel contenitore politico casa di tanti moderati, di amministratori capaci, credibili e a servizio del territorio e dei governi locali dei quali molto spesso sono protagonisti indiscussi. La fase riorganizzativa, che durerà a Tarquinia il tempo utile per celebrare un congresso locale, sarà funzionale al partito provinciale per ascoltare le istanze di un territorio così importante e tornare ad aggregare tutti coloro i quali condividono il nostro progetto politico legato al Partito Popolare Europeo”.

Alessandro Romoli

Coordinatore Provinciale Forza Italia