Tarquinia, completata la messa in sicurezza e l’adeguamento sismico del padiglione Bonelli delle elementari

Sono arrivati a conclusione nel mese di settembre i lavori per la messa in sicurezza e per l’adeguamento antisismico del padiglione Nardi, edificio appartenente al complesso scolastico Corrado e Mario Nardi di Tarquinia. Le opere, che hanno richiesto un investimento totale di 1.123.000 euro di cui un milione derivanti dal PNRR, erano destinate principalmente al consolidamento del plesso ed alla sua messa in sicurezza antisismica. A questi si aggiungono gli interventi già operati nel 2022 per un importo di 650.000 euro di cui 400.000 derivanti da finanziamenti regionali. Il totale degli investimenti fatti nella scuola elementare tra il 2022 e il 2023 è di quasi due milioni di euro.

Il progetto di questi ultimi interventi mirava, prioritariamente, a migliorare il comportamento globale della costruzione del padiglione Nardi, prevedendo la riparazione degli elementi danneggiati ed un insieme di opere destinate a completare l’adeguamento antisismico del complesso. Quest’ultimo è stato raggiunto attraverso la riparazione dei danni presenti, l’incremento della resistenza degli elementi verticali e della resistenza flessionale dei solai. Per le parti in muratura, è stato migliorato il collegamento tra solai e pareti ed il placcaggio delle pareti con l’impiego di intonaco armato per aumentarne la resistenza. Anche dei solai è stata incrementata la resistenza flessionale ed è stata ripristinata la capacità portante di quello di copertura.

Il complesso dei lavori strutturali si è chiuso infine con la completa sostituzione di tutte le finestrature del padiglione e delle porte e l’installazione di pannelli solari per calmierarne i costi energetici. Sono stati sostituiti anche tutti i radiatori ed i cavi dati con elementi nuovi e più performanti. Infine è stato rinnovato il marciapiede esterno e realizzate maggiori superfici di intonaco armato, rispetto a quelle di progetto. A breve verrà installata anche una nuova pensilina presso l’uscita sul parcheggio.

Con quest’ultima ed importante fase di lavori si chiude quindi il lungo elenco delle migliorie che negli ultimi anni hanno interessato l’intero complesso scolastico delle scuole elementari Corrado e Mario Nardi. L’Assessore ai Lavori Pubblici Maurizio Cerasa e l’Assessore all’Istruzione Betsi Zacchei esprimono la loro soddisfazione per le tante migliorie apportate: “siamo molto contenti di restituire alla cittadinanza una scuola rinnovata, luminosa, più accogliente e funzionale e finalmente fruibile in tutti i suoi ampi spazi interni ed esterni che tornano così a disposizione dei bambini frequentanti le elementari”.