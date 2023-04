Tarquinia, con Caffetteria Mauro la colazione di Pasqua per iniziare al meglio la domenica di festa

La Colazione di Pasqua, una delle tradizioni più sentite di questo periodo in una città, Tarquinia, che con la celebrazione della Resurrezione ha un rapporto particolare: in attesa di scendere in strada per vivere l’entusiasmo del Cristo Risorto, la Domenica inizia per molti rispettando quello che è un vero e proprio rituale gastronomico, tramandato da generazioni e capace di risvegliare ricordi e far rivivere momenti del passato.

Per chi quest’anno vuole condividere in modo speciale – o magari vuole bissare quella casalinga e concedersi una doppia delizia – anche la Caffetteria Mauro apre le proprie porte per la mattina di Pasqua per proporre una colazione come tradizione comanda: dalle 5:00 in poi, per tutta la mattina chi varcherà la porta del locale in cima a via delle Croci troverà coratella, uova, affettati, pizza di pasqua, vino rosso e lo squaio, oltre, naturalmente, alle colazioni classiche.