Tarquinia, con Lifeguard Italia e i cani SICS il massimo impegno per la sicurezza in mare (anche in spiaggia libera)

In questi giorni caldissimi, sia per il meteo che per le tante presenze di bagnanti sulle spiagge tarquiniesi, il fattore sicurezza in spiaggia diventa un aspetto fondamentale, con i rischi che si moltiplicano e l’impegno e la speranza di poter evitare o quantomeno ridurre i brutti episodi che troppo spesso, anche molto recentemente, finiscono sulle cronache.

Un impegno che quest’anno, a Tarquinia, ha preso anche Lifeguard Italia, realtà con sede a Pescara affermata in Adriatico nel fornire servizi di sicurezza in mare, che dal 2021 ha esteso la propria attività anche al Tirreno. Ed a Tarquinia, in particolare, con un piano collettivo. “Alcuni stabilimenti – spiegano da Lifeguard – hanno fatto fronte comune, affidandoci il servizio, e la Capitaneria di Porto ha stabilito a quale distanza è necessaria la presenza della torretta: in pratica, i bagnini diventano i bagnini del piano collettivo, e non del singolo stabilimento”.

Anche il Comune di Tarquinia, per la stagione, ha affidato a La Compagnia del Mare Lifeguard Italia il servizio di salvataggio su tre punti importanti della propria costa, in particolare nelle spiagge libere di Sant’Agostino e delle Saline e in quella sul lungomare, all’altezza del monumento ai Caduti del Mare. “Il nostro è un fondamentale supporto al Comune per avere a disposizione un servizio di sicurezza in mare nelle spiagge libere. – continuano da Lifeguard – E il nostro auspicio, per il prossimo anno, è quello di avere ancora più postazioni”.

Nei giorni di grossa affluenza, quindi weekend e festività come Ferragosto, al servizio dei bagnini si affianca quello delle unità cinofile del SICS, Scuola Italiana Cani Salvataggio, rinnovando un’amicizia e collaborazione che dura da anni.