Tarquinia, con Namo Ristobottega arriva il deLOVEry: ecco la romantica idea per San Valentino

“Tutti fanno il Delivery…e noi, a San Valentino, facciamo il deLOVEry!”: Namo Ristobottega rilancia e dopo il successo di Capodanno ripropone l’idea particolare di delivery in salsa… romantica.

Direttamente a casa del cliente arriva una cena gourmet e una rosa rossa, il tutto da comporre e cucinare per regalarsi una splendida esperienza pur senza la sala del ristorante. Nella box preparata dagli chef Tiziana e Hassan della ristobottega di Tarquinia, riferimento Slow Food e da qualche settimana anche omaggiata da Gambero Rosso, i romantici clienti troveranno una selezione di ingredienti per creare una cena perfetta, con tutte le istruzioni necessarie e le indicazioni, sia on line che offline, dentro la box, per cucinare e assemblare i piatti.

“A seguito della prenotazione – spiega lo staff – riceverete una mail con le indicazioni su come scaricare la nostra APP ed accedere alle istruzioni per l’uso del vostro deLOVEry!”

Questo il menù: antipasto con involtini di verza e petto d’oca affumicato con fonduta di grana e paprika piccante, quindi un risotto rape rosse e cocco con crema di caprino e mandorle tostate e a seguire un tortino di patate viola, provola e speck con vellutata di porri bruciati. infine il dolce, con un cuore di gianduia ai tre cioccolati con pralinato di cioccolato bianco e lamponi.

Per ogni informazione ulteriore e per prenotare si può andare direttamente sul sito di Namo Ristobottega, che trovate a questo link, oppure chiamare – 0766 731637 oppure 320 0641379 – per “assaggiare” anche un po’ della disponibilità, cortesia e calore di Tiziana, Hassan e Marcello… sperando presto di poterle vivere dal vivo anche dal vivo per una cena romantica in loco post lockdown