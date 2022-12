Tarquinia, con Semi di Pace inviato un altro carico di aiuti per l’Ucraina

Riceviamo e pubblichiamo

È partito lunedì, dalla Cittadella di Semi di Pace, il tir che porterà, in Ucraina, 90 pannelli solari, un generatore di emergenza, due inverter, cavi e connettori, nonché 300 scatole di indumenti invernali, coperte, prodotti igienico sanitari, peluche, scarpe e altro.

Riceverà il donativo Vladislav Churilov, Presidente della Ong Eko-Kraina che provvederà alla distribuzione del materiale alle popolazioni delle zone più bisognose di interventi. 23 volontari di semi pace hanno reso possibile questa importante azione umanitaria recuperando, preparando e caricando tutti i donativi. Nel freddo e nel dolore dell’Ucraina un piccolo gesto di amore arriva per dare calore e trasmettere solidarietà. Ringraziamo tutti i benefattori ed in particolare l’azienda Aton Energy di Francesco Caimi per il donativo dei pannelli, del generatore di emergenza, dei due inverter, e dei cavi e connettori.