Tarquinia, consiglio fiume di primo pomeriggio: la cronaca

(f.e.) Torna a riunirsi dopo oltre due mesi il consiglio comunale e lo fa in un orario insolito, quelle delle 12,30. L’assise parte con diversi minuti di ritardo per attendere i consiglieri della Lega: inizialmente assenti Borzacchi e Moscherini che si uniranno in seguito alla seduta. Assente il solo consigliere Mauro Bonifazi.

In apertura il Presidente del consiglio Federica Guiducci informa della presenza di un nuovo servizio audio e della riattivazione dello streaming prima di lasciare spazio alle comunicazioni del Sindaco.

La prima riguarda il Cornavirus e il Sindaco dà lettura delle disposizioni del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. La seconda invece ruota intorno al MedioTirreno: “Il 4 febbraio abbiamo partecipato ad un consiglio di amministrazione dove insieme a Civitavecchia abbiamo chiesto di far uscire il consorzio dallo stato di liquidazione. Alla nostra richiesta la Regione ha risposto che il Consorzio non va messo in liquidazione”. Ne nasce un dibattito. Il più acceso nei toni è il consigliere Conversini che sottolinea l’opportunità di tornare a farsi sentire in seno alla Talete. “Non è possibile che vendiamo acqua alla Talete a 0,39 centesimi al metro cubo e ce la rivende ad un euro”. Il Sindaco sottolinea come il suo voto favorevole in Talete sia condizionato all’erogazione del finanziamento da Arera e annuncia anche l’apertura degli uffici Talete a Tarquinia per tre giorni durante il mese di marzo.

Moscherini che nel frattempo è entrato va all’attacco. “Mi sembra che sulla situazione del servizio idrico questa amministrazione navighi senza una rotta. Il Sindaco non ha nemmeno ascoltato i dettami di questo consiglio. E’ necessario al più presto aprire un confronto proprio in consiglio su questo tema”. Favorevole anche il consigliere Celli che poi entra in un acceso dibattito con Conversini su quanto avvenuto nel passato sulla gestione del servizio idrico. Alla fine Andreani chiarisce come grazie ad un emendamento presentato in Regione dal 5 stelle il Medio Tirreno non sparirà.

Il Presidente del Consiglio ricorda l’assemblea del prossimo lunedì sull’inceneritore e fa le congratulazioni al neo dottore Federico Ricci. Si entra poi nella discussione dei temi all’ordine del giorno. Il primo è il Piano operativo annuale relativo all’esercizio 2020 della Tarquinia Multiservizi srl. Poche obiezioni solo grandi complimenti al Presidente Ruggiero Acciaresi. Il punto viene votato all’unanimità. Più spinoso il secondo riguardante il regolamento di Polizia Urbana della Città di Tarquinia. Tante le obiezioni sollevate dal consigliere Conversini che colgono di sorpresa l’amministrazione. Dalle recinzioni agli ingressi per i capannoni, dagli orari in cui è possibile lavorare in un cantiere ai parcheggi tolti ai dottori. Tutte le obiezioni vengono accolte.

Approvazione in seguito anche per il Regolamento per l’uso della sala consiliare, le mozioni sulla celebrazione della giornata internazionale delle persone con disabilità, prevista per il 3 dicembre, e sul progetto di raccolta dei mozziconi di sigarette sino all’ok unanime alle concessioni di cittadinanza onoraria a Liliana Segre, Lello Dell’Ariccia, Egea Haffner e Giuseppe Antoci.