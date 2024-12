Tarquinia, convocato il Consiglio Comunale per il 30 dicembre: tra i temi anche bilancio e programmazione triennale

Il Presidente del Consiglio Comunale di Tarquinia, Alberto Blasi, ha annunciato la convocazione della prossima seduta consiliare in sessione ordinaria. L’appuntamento è fissato per lunedì 30 dicembre 2024, alle ore 9, presso la sala consiliare. Durante l’incontro, verranno affrontati numerosi temi di rilievo per la pianificazione amministrativa e finanziaria del Comune.

Ordine del giorno: bilancio e programmazione triennale

Questi gli argomenti posti all’ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio, del Sindaco e degli Assessori; Imposta municipale propria (IMU) – approvazione aliquote e detrazioni anno 2025; Approvazione ed integrazione programma triennale opere pubbliche triennio 2025/2027 ed elenco annuale dei lavori anno 2024; Approvazione programma triennale dei servizi e forniture 2025/2027; Approvazione del programma degli incarichi di collaborazione autonoma per l’anno 2025 e quantificazione del limite di spesa; Approvazione Piano delle alienazioni e della valorizzazione del patrimonio immobiliare anno 2025; Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2025/2027 (Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio – All. 4/1 al D.Lgs. nr. 118/2011) – Approvazione; Bilancio di Previsione per il triennio 2025-2027 ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. – Esame ed approvazione; Analisi assetto delle partecipazioni in società pubbliche del Comune di Tarquinia da effettuare entro il 31.12.2024 (art. 20 del d.lgs. 19.08.2016, n. 175 e ss.mm.ii.); Tarquinia Multiservizi s.r.l. società in house del Comune di Tarquinia -piano operativo annuale esercizio 2025 esame ed approvazione; Aggiornamento ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica effettuata ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 23.12.2022 n. 201: approvazione.

Partecipazione in streaming

La seduta, naturalmente aperta al pubblico, sarà accessibile anche in modalità streaming, consentendo ai cittadini di seguire i lavori del Consiglio comodamente online. Per il collegamento, è disponibile questo link fornito dal Comune.