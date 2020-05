Tarquinia, convocato per lunedì 1 giugno il consiglio comunale: ecco l’ordine del giorno

Convocato per lunedì 01 giugno 2020, alle ore 8,30, presso la Sala consiliare del Palazzo comunale, il consiglio comunale della Città di Tarquinia. Come già in occasione della precedente assise, nell’ottica di evitare assembramenti e nel rispetto delle disposizioni emanate per contrastare il diffondersi del COVID-19, la seduta si svolgerà all’interno della Sala del Consiglio senza la presenza del pubblico ed in modo da assicurare la distanza di oltre un metro tra tutti i gli amministratori partecipanti ed il personale di segreteria. Sarà comunque assicurata la ripresa dell’intera seduta e la sua trasmissione in streaming sui canali social della città di Tarquinia.

Questi i punti all’ordine del giorno: