Tarquinia, corso per proprietari di cani con rilascio del patentino: appuntamento il 27 e 28 febbraio

Il 27 e 28 febbraio 2026, presso la sala consiliare del palazzo comunale di Tarquinia, si svolgerà un percorso formativo per proprietari di cani finalizzato al conseguimento del patentino. L’iniziativa è organizzata dal Servizio Veterinario della ASL di Viterbo, in attuazione di quanto previsto dal Decreto ministeriale 26 novembre 2009. Il corso si articolerà in due mattinate della durata di cinque ore ciascuna e sarà tenuto da medici veterinari appositamente formati.

Destinatari e obiettivi del percorso

L'iniziativa è rivolta prioritariamente ai proprietari di cani segnalati dall'Azienda Sanitaria Locale, per i quali il patentino è obbligatorio, ma è aperta anche ai cittadini che già possiedono un cane, intendono adottarne uno o desiderano approfondire le tematiche legate alla corretta gestione dell'animale. Il percorso formativo si propone di favorire un corretto sviluppo della relazione tra cane e proprietario, fornire informazioni sulla normativa vigente e sulle caratteristiche fisiologiche ed etologiche del cane, prevenire l'insorgenza di comportamenti indesiderati e promuovere la consapevolezza dei doveri e delle responsabilità civili e penali connesse alla detenzione dell'animale.

Benessere animale e integrazione nel contesto sociale

Tra gli obiettivi centrali del corso vi è anche la diffusione della conoscenza del cane come essere senziente, dotato di capacità cognitive ed esigenze comportamentali specifiche, al fine di favorirne una corretta integrazione nel contesto sociale. L’iniziativa rientra nelle azioni di prevenzione e responsabilizzazione promosse a livello nazionale e regionale per garantire una convivenza equilibrata tra animali e comunità.