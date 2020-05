Tarquinia, Costa Eventi consegna dispenser con disinfettante alla casa di riposo Marchesa Ferrari

Riceviamo da Forza Civica Tarquinia e pubblichiamo

Gli anziani sono i nostri nonni, rappresentano la storia, i nostri valori più profondi: non dobbiamo mai dimenticarlo. Proprio a tal fine in questo delicato periodo un gruppo di tarquiniesi ha coordinato alcuni donatori nel mettere in campo una serie di gesti di sensibilizzazione verso tali categorie sociali.

Il primo passo lunedì 4 Maggio: Costa Eventi, con ambasciatrice Isabella Costa, col contributo anche di Emergenza Creativa, ha donato alla casa di riposo Marchesa Ferrari delle piantane-dispenser con gel disinfettante, per permettere l’igienizzazione di ospiti e visitatori in linea con le ultime normative, e guanti in lattice.

Questa iniziativa, la prima di una serie ideata e coordinata da alcuni tarquiniesi, è volta anche a ringraziare l’Istituto Marchesa Ferrari per la cura e la dedizione con cui viene gestita la struttura ed a ricordare l’importanza che riveste la tutela nella nostra società delle categorie più a rischio.