Tarquinia, crolla ponte in località Pian di Spille: coinvolta una vettura

Un ponte sulla strada in località Pian di Spille è crollato, stamani, proprio nel momento in cui transitava una vettura, un pick up guidato da un uomo, pare proveniente da un paese della Tuscia.

L’uomo è stato trasportato in ambulanza presso l’ospedale, dove ne verranno valutate le condizioni. Intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia locale per la messa in sicurezza dell’area. Dopo la preoccupazione per le condizioni dell’uomo coinvolto, sono sorte nei residenti quelle per la logistica dell’area: l’improvvisa interruzione costringe i residenti, infatti, al transito in un tratto di strada in condizioni difficili.