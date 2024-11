Tarquinia Cross Memorial Giorgio De Angelis: grande successo per la terza tappa del Circuito Laziale Ciclocross

Il Tarquinia Cross Memorial Giorgio De Angelis, terza tappa del Circuito Laziale Ciclocross, ha radunato oltre 210 biker provenienti da tutta la regione, un successo che ha superato di 50 unità quello dell’edizione precedente. L’evento, organizzato dalla Polisportiva Tarquinia Sez. Ciclismo con il patrocinio del Comune di Tarquinia, si è svolto nella suggestiva località Mandrione delle Saline, su un circuito progettato dal coordinatore del CLC Alfio Sciuto. Grande il sostegno delle istituzioni locali, con il Sindaco Francesco Sposetti, giunto in mountain bike, gli assessori Sandro Celli e Sara Corridoni e i consiglieri comunali. Anche l’Università Agraria ha dato un contributo significativo con il presidente Alberto Riglietti e il suo staff presenti a bordo percorso.

Competizioni entusiasmanti e grandi protagonisti

Le gare hanno regalato spettacolo, a partire dalle categorie Juniores e Master. Successi per Andrea Tarallo (Juniores) e Massimo Folcarelli (Master), mentre tra le donne hanno brillato Giulia Cozzari (Open), Sara Di Meo (Junior) e Giorgia Montefusco (Master). Nella categoria Open maschile Antonio Folcarelli ha dominato, con Leonardo Caracciolo leader tra i Master. Spazio anche ai giovani, con il G6 maschile vinto da Giuliano Salimbeni e la sfida femminile conquistata da Matilde Donati. Le categorie Allievi ed Esordienti hanno chiuso la giornata con Riccardo Fabrizio Coada e Mattia Festuccia in vetta, mentre le donne hanno visto i trionfi di Livia Rossi e Giulia Morfino.

Premiazioni e ringraziamenti: una sinergia vincente

La giornata si è conclusa con la premiazione dei vincitori e la vestizione delle maglie di Campione Provinciale per la provincia di Viterbo. Un plauso particolare è andato ai due atleti tarquiniesi, Lorenzo Magrini e Alessandro Silvani. Gli organizzatori hanno ringraziato la Polizia Locale, l’AEOPEC Protezione Civile e tutti i volontari per il loro prezioso supporto. Importante anche il contributo della Pro Loco Tarquinia, della Croce Rossa e degli sponsor locali. Le fasi più emozionanti sono state immortalate dai fotografi Carla Garofalo, Gino Brachetti e Carla Grispini. L’appuntamento ora è per la tappa conclusiva del Circuito Laziale Ciclocross, in programma domenica prossima ad Aprilia presso il Bosco Village.