Tarquinia, da mercoledì 15 torna il mercato settimanale nel centro storico

La notizia era annunciata e attesa in città da qualche settimana, ma tra qualche giorno sarà anche effettivamente realà: a partire da mercoledì 15 gennaio 2025, il mercato settimanale del mercoledì a Tarquinia tornerà nella sua sede tradizionale del centro storico. La decisione, come indicato negli atti comunali, è stata presa in seguito alle numerose richieste avanzate dagli operatori, che hanno evidenziato l’insoddisfazione per i risultati ottenuti durante il periodo sperimentale nelle aree di via Palmiro Togliatti e via Ugo La Malfa, dove il mercato si è svolto negli ultimi anni. Durante gli incontri con l’Amministrazione Comunale, è emersa la volontà di ricollocare il mercato all’interno del centro storico, in un’unica sede.

Un percorso di modifiche e sperimentazioni

Negli ultimi anni, il mercato settimanale aveva subito diverse variazioni logistiche: prima la suddivisione tra piazza Matteotti e piazza Nazionale all’interno del centro storico, e viale Luigi Dasti e via Tirreno al di fuori delle mura. Nel maggio 2020 l’amministrazione Giulivi aveva optato per un’unificazione temporanea nelle aree di via Palmiro Togliatti e via Ugo La Malfa, sperando così di dare contemporaneamente beneficio a quelle zone residenziali e agli operatori. La nuova disposizione, riportando le attività nelle piazze centrali, punta a favorire una maggiore partecipazione e un’organizzazione più funzionale per operatori e cittadini.

Le modifiche alla viabilità nei mercoledì

Il ritorno del mercato nel centro storico comporterà alcune variazioni alla viabilità ogni mercoledì, inclusi i festivi, dalle 6 alle 14. Saranno vietati transito e sosta in Piazza Nazionale, Piazza Matteotti e Via Cavallotti, con rimozione forzata per i veicoli, inclusi quelli al servizio di persone con mobilità ridotta. Restrizioni al transito saranno applicate anche in Via delle Torri, nel tratto tra Via San Pancrazio e Corso Vittorio Emanuele, e in Corso Vittorio Emanuele, tra Via della Caserma e Via Garibaldi. Unicamente i veicoli di emergenza potranno transitare in Via San Giuseppe, nel tratto tra Via Garibaldi e Piazza Trento e Trieste.

Tarquinia: mercato settimanale