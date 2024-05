Tarquinia, da oggi riaperta al traffico la strada dell’Acquetta (ma con l’autovelox)

Riceviamo da Alessandro Giulivi e ppubblichiamo

Dopo la messa in sicurezza il comune di Tarquinia riapre la strada dell’Acquetta. Con l’ordinanza firmata dal comandante della polizia locale Nicola Fortuna, l’amministrazione ha revocato la precedente ordinanza dirigenziale 81/2022 che limitava il transito ai soli residenti e autorizzati.

Da oggi, sabato 11 maggio, il transito è aperto nuovamente a tutti ma con adeguati controlli preventivi per assicurare il rispetto dei limiti di velocità a la sicurezza dei podisti. Sempre sul tratto è stato infatti installato un sistema bidirezionale di controllo della velocità media denominato “Celeritas Evo 1506 che verrà a attivato a partire da domenica 16 giugno in modalità presidiata. Prima dell’attivazione in modalità elettronica di rilevazione delle infrazioni, durante la fase di monitoraggio sperimentale, i controlli saranno effettuati da parte degli organi di polizia stradale.