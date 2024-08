Tarquinia, da Vaniglia e Caffè l’odore dei cornetti riempie piazza d’Erba nelle sere del DiVino

Vaniglia e Caffè, al civico 11, inonda Piazza d’Erba del delizioso profumo dei loro cornetti artigianali e molto altro! Per le serate del DiVino Etrusco, la cornetteria del locale nel cuore del centro storico torna con materie prime di altissima qualità, selezionate con cura per garantire un’esperienza di gusto unica.

Delizie artigianali e ricette tradizionali

“Grazie alle nostre due preziose collaboratrici, Sara e Rita, riempiremo i nostri banchi con una varietà di cornetti artigianali, farciti in ogni modo possibile. – spiega lo staff – La nostra crema, preparata con amore secondo la ricetta di nonna Franceschina, utilizza solo bacche di vaniglia del Madagascar. Quest’anno, per la gioia dei Tarquiniesi, abbiamo introdotto i cornetti con panna, oltre alle nastrine, girelle, bombe e ciambelle. Ma non finisce qui: potrete anche gustare un panino con la porchetta, accompagnato da una fresca birra alla spina, e per i più golosi, la nostra focaccia artigianale con Nutella sarà irresistibile”.

Cocktail e cornetti: Il mix perfetto per le serate estive

Camilla, una delle titolari, sarà al cocktail bar per preparare drink rinfrescanti, ideali per le calde serate di agosto. “Vi aspettiamo dalle 19 per iniziare la serata con cibo e brindisi, e dalle 21:30 i nostri cornetti saranno pronti per deliziarvi. Non perdete l’occasione di vivere una serata all’insegna del gusto con Vaniglia e Caffè!”