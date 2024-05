Tarquinia, dal 17 al 19 maggio l’Interzona under 15 nazionale organizzata dal Basket Pegaso

Riceviamo e pubblichiamo

Dal 17 al 19 maggio il Basket Pegaso Tarquinia organizza l’Interzona under 15 nazionale. La società cestistica della città etrusca ospiterà l’importante evento sportivo, che vedrà Pallacanestro Cantù, Dinamo Sassari, Napoli e Porto Sant’Elpidio contendersi l’accesso alla fase finale per il titolo di campione d’Italia under 15. Le partite si svolgeranno al palazzetto dello sport “Angelo Jacopucci” il 17 e 18 maggio, alle 17 e alle 19; il 19 maggio, alle 10 e alle 12.

“Un riconoscimento significativo per la nostra realtà, che richiederà un grande impegno – affermano dal Basket Pegaso Tarquinia -. Avremo nella tre giorni più di 60 giocatori e centinaia di persone al seguito che pernotteranno nella nostra città. Ci affiancheranno in questa avventura le ditte Con.Ver, Agostini Antonio e Arcobaleno, la Tenuta Sant’Isidoro e lo stabilimento balneare La Pineta. La manifestazione ha poi il sostegno del Comune di Tarquinia ed è sotto l’egida della Federazione Italiana Pallacanestro”.

Prosegue intanto la stagione agonistica. L’under 13 di coach Anselmo Ranucci il 6 maggio, alle 19, al palazzetto dello sport “Angelo Jacopucci” proverà a vincere la finale di Lega Nba Jr contro il St Charles Basket Roma, partendo dal più tre della gara di andata. L’under 14 di coach Luca Di Carlo giocherà contro il San Cesareo Basket per superare il turno, forte del più venticinque del match di andata. La prima squadra di coach Alessandro Marra è impegnata nei play off promozione. “Stiamo per concludere un anno sportivo molto positivo – evidenziano dal Basket Pegaso Tarquinia -. Abbiamo festeggiato i 50 anni di storia; quattro ragazze sono state chiamate nella rappresentativa regionale; abbiamo organizzato varie rassegne e avviato una bellissima collaborazione con l’Associazione Autismo Cuori Blu; stiamo ottenendo ottimi risultati con tutte le rappresentative; infine a giugno, nel rinnovato campo del “Bucone” faremo la quinta edizione della Summer Cup”.