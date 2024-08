Tarquinia, dal 21 agosto si potranno ritirare i tesserini per lo scuolabus: ecco tutte le info

Il Comune di Tarquinia avvisa tutti i genitori che hanno presentato regolare domanda di iscrizione al servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2024/2025, che a partire dal 21 agosto 2024 potranno ritirare il tesserino di viaggio. Il ritiro avverrà presso l’Ufficio Pubblica Istruzione, sito in Via G. Garibaldi n. 23, negli orari indicati. I genitori devono presentarsi muniti di una foto tessera dell’alunno e dell’attestazione dell’avvenuto pagamento della quota di iscrizione annua di € 10,00.

Pagamento e documentazione necessaria

Per usufruire del servizio già dal primo giorno di scuola, è necessario presentare all’Ufficio Pubblica Istruzione l’attestazione di pagamento relativa al primo bimestre di erogazione del servizio, in base alla fascia contributiva di appartenenza. I pagamenti possono essere effettuati per ogni singolo alunno tramite Pago Pa attraverso il sito del Comune di Tarquinia (www.comune.tarquinia.vt.it) nella sezione pagamenti online. La tariffa del servizio di trasporto scolastico deve essere pagata in rate bimestrali con pagamento anticipato al mese di scadenza precedente.

Orari e contatti per il ritiro del tesserino

I documenti attestanti i pagamenti devono essere inviati via mail all’indirizzo pubblica.istruzione@tarquinia.net o consegnati all’Ufficio Pubblica Istruzione negli orari di apertura al pubblico: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 09:30 alle 13:00, e Giovedì dalle 15:00 alle 17:00. Per fissare un appuntamento per il ritiro del tesserino, è necessario telefonare preventivamente al numero 0766/849318 o inviare una mail all’indirizzo pubblica.istruzione@tarquinia.net.