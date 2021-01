Tarquinia, dal 28 febbraio 2021 SPID e CIE credenziali uniche per accedere ai servizi on line: ecco come richiederli

La Città di Tarquinia ha aderito aderito al Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), un passo avanti verso la semplificazione nell’accesso ai servizi online, ed ha già attivato tale modalità di accreditamento ai propri servizi. E’ altresì prevista la prossima introduzione della modalità di identificazione tramite CIE (Carta d’Identità Elettronica, anche tramite la App CieID). A comunicarlo è l’ente stesso sul proprio sito istituzionale.

Tali modalità di autenticazione, previste dall’art. 24 del D.L. 16 luglio 2020, 76 (Decreto Semplificazioni convertito in L. n. 120/2020), permettono inoltre maggiore sicurezza nell’accesso e maggiore tutela della privacy, parametri indispensabili vista la sensibilità dei dati che vengono trattati. Entro il 28 febbraio 2021, quindi, la Pubblica Amministrazione e tutti gli Enti pubblici dovranno dismettere i propri sistemi di identificazione tramite inserimento di nome utente e password, ed adottare esclusivamente l’identità digitale SPID e CIE/CieID per consentire ai cittadini di accedere ai loro servizi digitali.

In particolare SPID è il sistema istituito dall’Agenzia per l’Italia Digitale per favorire la diffusione dei servizi in rete e agevolarne l’accesso: è gratuito, e si può utilizzare per accedere a tutti i siti della Pubblica Amministrazione.

COME RICHIEDERE L’IDENTITA’ SPID

Le credenziali Spid sono rilasciate dai gestori di identità digitale (identity provider), accreditati dall’AgID – Agenzia per l’Italia Digitale, che forniscono le identità digitali e gestiscono l’autenticazione degli utenti.