Tarquinia, dal PD gli auguri di buon lavoro alla neo consigliera Arianna Centini

Apprendiamo dalla stampa delle dimissioni da consigliere comunale del Prof. Maurizio Sandro Conversini, cui subentrerà Arianna Centini.

Desideriamo fare ad Arianna i nostri più sinceri auguri di buon lavoro, coscienti che sia in possesso delle capacità e della tenacia per adempiere a questo gravoso ma onorevole compito.

Nelle sue parole cogliamo la volontà di intraprendere e proseguire un percorso di condivisione leale e corretta, fondato sul confronto, per il benessere della cittadinanza. È un auspicio che senz’altro condividiamo, con la speranza di poter presto lavorare insieme per costruire, per unire, per fare. Nell’unico interesse che è rappresentato dalla nostra amata Tarquinia. In bocca al lupo, Arianna.