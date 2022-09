Tarquinia, Daniela Bordo (FI) dopo le elezioni: “Grazie per il risultato, ora al lavoro!”

Riceviamo da Daniela Bordo e pubblichiamo

“Grazie a tutti i nostri elettori. Grazie ai tarquiniesi”. Esordisce così Daniela Bordo, referente locale di Forza Italia, commentando il risultato delle recenti elezioni.

“515 voti per la Camera e 554 per il Senato; in parecchi davano Forza Italia in via di estinzione, invece abbiamo dimostrato di essere ancora la casa dei moderati di centro destra, di quei “matti” – come piace definirli a me – convinti che lo sviluppo passi dal lavoro a testa bassa, dall’imprenditoria, dalla valorizzazione delle risorse. E tengo a dire che a livello locale, sul nostro territorio, la determinazione che abbiamo è forte: ci sono idee, proposte, ed avere un senatore dello spessore di Maurizio Gasparri non può che essere una vera garanzia. Gasparri non è solo un visitatore occasionale nella nostra provincia, uno di quelli che fanno presenza in prossimità delle elezioni. E’ una persona di grande impegno che fa’ della vicinanza alle associazioni di categoria ed alle aziende il suo punto forte. Già nelle prossime settimane abbiamo in agenda una fitta serie di appuntamenti tra referenti locali e militanti, e non vediamo l’ora di lavorare alle nostre proposte ed a progetti concreti. Con un’Italia guidata dal Centrodestra, finalmente sarà possibile un vero cambiamento”.