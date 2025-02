Tarquinia, danneggiata da ignoti la recinzione del campeggio

Riceviamo dall’Università Agraria di Tarquinia e pubblichiamo

Danneggiata la recinzione del campeggio dell’Università Agraria in località Spinicci. Ignoti, durante la notte, dopo aver parcheggiato l’autovettura a debita distanza e armati di cesoie hanno tagliato in alcuni punti la rete che circonda l’impianto turistico. Anche un cancello in legno è stato parzialmente divelto.

Giustamente indignato il Presidente dell’Università Agraria di Tarquinia che annuncia interventi urgenti per aumentare la sicurezza della zona.

“Hanno danneggiato la recinzione del campeggio e della limitrofa area di raccolta dei tartufi – dichiara Alberto Riglietti, Presidente dell’Ente – lo hanno fatto per entrare con i cani alla ricerca di tartufi. Non ci facciamo intimidire da queste azioni criminali. Intensificheremo i controlli della vigilanza privata e stiamo per installare un sistema di videosorveglianza. Inoltre, nei prossimi giorni formalizzeremo una denuncia penale e chiederemo alle Forze di Polizia di attenzionare in maniera particolare questa area. Chiediamo aiuto anche ai cittadini onesti, che sono la stragrande maggioranza – conclude Riglietti – e li invitiamo a segnalare alle Forze dell’Ordine qualsiasi movimento sospetto.”