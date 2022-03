Tarquinia, disposte le aree pedonali urbane con varchi in via G.B. Marzi, via Vecchia della Stazione, Corso Vittorio Emanuele e all’accesso del cimitero

Nuovi provvedimenti per la viabilità a Tarquinia: con l’ordinanza numero 39 del primo marzo, il sindaco Giulivi dispone l’attivazione di quattro aree pedonali urbane sperimentali in via G.B. Marzi, via Vecchia della Stazione, Corso Vittorio Emanuele e nella strada di accesso al cimitero monumentale San Lorenzo “al fine di garantire l’incolumità dei cittadini oltre che la tutela della salute, l’ordine pubblico, il patrimonio ambientale e culturale, e permettere una migliore vivibilità” all’interno delle vie interessate.

Nel dettaglio, per via G. B. Marzi sono previsti due varchi principali, nell’area racchiusa dall’intersezione di via delle Rose con via Madonna dell’Olivo e dall’intersezione di via Madonna dell’Olivo all’intersezione con circonvallazione Cardarelli. Doppio varco anche per via Vecchia della Stazione, uno in prossimità dell’intersezione con la ex S.P. Porto Clementino, l’altro nella stessa via all’altezza della strada di giunzione tra via Vecchia della Stazione con la ex S.P. Porto Clementino. In questi due tratti stradali, varco sempre attivo

Un varco, infine, in Corso Vittorio Emanuele, all’intersezione con Piazza Cavour (dalle 19 alle 4 nei feriali, dalle 13 alle 24 dei prefestivi e dalle 0 alle 24 dei festivi), e nella strada del Cimitero Monumentale San Lorenzo, in prossimità dell’intersezione con la S.P. Montarozzi, durante gli orari di chiusura ai visitatori del cimitero.

Come previsto dall’ordinanza, i veicoli che avranno libero accesso in deroga alle Aree Pedonali Urbane di via G. B. Marzi e via Vecchia della Stazione saranno “autoveicoli/motoveicoli/ciclomotori autorizzati dei residenti/domiciliati di immobili nonché agli ospiti degli stessi, che si recano alle proprie abitazioni, comunicando al Comando di Polizia Locale le targhe degli ospiti da parte del residente entro 48 ore dall’accesso, utilizzando l’apposito canale dedicato (email per Aree Pedonali), pubblicizzato sul sito istituzionale dell’ente, veicoli dei clienti delle attività commerciali, dietro apposita comunicazione delle targhe dei mezzi tramite canali dedicati (email per Aree Pedonali), pubblicizzati nel sito istituzionale dell’Ente (con comunicazione che dovrà essere fatta dal titolare dell’esercizio commerciale), veicoli a servizio di persone invalide, veicoli delle Forze dell’ordine, mezzi di soccorso, veicoli dei Vigili del Fuoco, veicoli per carico e scarico merci (durante l’orario prestabilito) e velocipedi.

Per le aree pedonali di Corso Vittorio Emanuele e del cimitero, sono ammessi in deroga i veicoli a servizio di persone invalide, quelli delle Forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco, i mezzi di soccorso e i velocipedi.

“Per cerimonie, funerali, traslochi, riprese fotografiche e/o cinematografiche, nonché per operatori di stampa e agenzie immobiliari, liberi professionisti e tecnici riparatori, etc., a seguito di specifica dichiarazione, potrà essere concesso, a cura del Comando di Polizia Locale, il transito temporaneo, previa comunicazione delle date di ingresso e delle targhe dei veicoli interessati. – specifica la delibera – Entro le 48 ore successive all’accesso/transito nelle Aree Pedonali Urbane, tramite comunicazione al Comando di Polizia Locale, esclusivamente attraverso le modalità indicate nel sito istituzionale, ovvero per email dedicata, potranno essere sanate le sotto riportate situazioni: accesso effettuato per comprovata emergenza documentata, accesso comprovato per ditte o aziende che effettuano lavori ed interventi urgenti indifferibili o consegne a domicilio. Eventuali casistiche residuali, non elencate nella presente ordinanza e non indicate nel disciplinare che è parte integrante del presente provvedimento, verranno valutate singolarmente, dal Comando di Polizia Locale”. L’attivazione dei varchi avverrà il 6 marzo in fase di pre-esercizio e monitoraggio, quindi in via definitiva trenta giorni dopo, dal 6 aprile 2022.