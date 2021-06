Tarquinia, domani 22 giugno alle 20 il consiglio comunale sulle variazioni di bilancio: ecco come seguirlo online

Serata “calda” per la politica tarquiniese quella di domani, martedì 22 giugno: è stato infatti convocato, in sessione straordinaria, in prima convocazione per le ore 20, il consiglio comunale per la discussione dei seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:

Comunicazioni del Sindaco e del Presidente del Consiglio; Approvazione ulteriore modifica Programma Triennale Opere Pubbliche 2021/2023 ed elenco annuale dei lavori anno 2021-Integrazione interventi; Bilancio di previsione 2021-2023 – Prima variazione ai sensi dell’art. 175, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; Approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti anno 2021; Art.194 comma 1, lettera a) del D. Lgs. 267/2000 – Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da varie sentenze esecutive; Riconoscimento debito fuori bilancio art.194 comma 1 lett.a) Sentenza Tribunale di Civitavecchia n. 822/2020 – Tarquinia Multiservizi s.r.l.; Ordine del giorno presentato dai consiglieri Federico Ricci e Roberto Borzacchi, avente per oggetto: “Iniziative di competenza comunale finalizzate a rafforzare la tutela degli interessi economici e contrattuali degli imprenditori agricoli nei rapporti con gli altri soggetti della filiera agroalimentare; istituzione di un “tavolo verde” permanente”.

Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19, la seduta si terrà in presenza dei soli consiglieri, senza quindi l’accesso del pubblico e potrà essere seguita in streaming, collegandosi a questo link.