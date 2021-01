Tarquinia, domani 28 gennaio alle 16 il consiglio comunale: ecco l’ordine del giorno

Si terrà domani, in videoconferenza come nelle più recenti sedute a causa dell’emergenza Covis, il consiglio comunale di Tarquinia, convocato in sessione straordinaria per giovedì 28 gennaio alle ore 16.

In programma la discussione dei seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Sindaco e del Presidente del Consiglio;

2. Approvazione bilancio consolidato 2019 del Gruppo Comune di Tarquinia, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato 4/4;

3. Istituzione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale-disciplina provvisoria;

4. Proposta di CNAPI per la localizzazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi: atto di indirizzo del Consiglio Comunale della Città di Tarquinia;

5. Mozione presentata dal consigliere del M5S Andrea Andreani, acquisita al prot. 2089 del 20.01.2021, per promuovere nel territorio comunale di competenza la creazione di comunità energetiche e di autoconsumo: Esame.

Il presidente del consiglio, Federica Guiducci, informa inoltre che, con successiva comunicazione del 26 gennaio 2021, l’ordine del giorno è stato integrato con i seguenti argomenti:

6. Recepimento del decreto ministero dell’economia 28 settembre 2020, n. 151 sui criteri per la determinazione dei corrispettivi in ordine alla rimozione dei vincoli di prezzo gravanti sugli immobili costruiti in regime di edilizia convenzionata;

7. Saline di Tarquinia colpite dalle violente mareggiate di dicembre 2020 e gennaio 2021- Richiesta di intervento da parte della Regione Lazio.

La riunione e potrà essere seguita in streaming, collegandosi al seguente indirizzo: https://www.youtube.com/channel/UCDiujBCe9t2y_psogPSoTAw