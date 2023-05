Tarquinia, domani 7 maggio la Etruscan Race Spring Edition: al Lido lo spettacolo della OCR

Etruscan Castle raddoppia: dopo il successo delle due edizioni dell’Etruscan Race che, per due autunni di fila, ha portato le gare OCR (e tanti atleti partecipanti) alla Roccaccia, il team guidato da Luigi Campolungo si affaccia sul mare per un’inedita Etruscan Race Spring Edition che domani, domenica 7 maggio, promette spettacolo nel cuore di Tarquinia Lido.

Oltre cento gli atleti iscritti, pronti ad affrontare gli ostacoli predisposti sulla spiaggia: tra essi anche qualche ottimo rappresentante della disciplina, per una gara che è valida come tappa di campionato italiano FIOCR e rappresenta una delle tappe per la qualificazione ai campionati europei 2024 per le categorie Pro, Open e Kids con regolamento FIOCR.

Una prova short, con venti ostacoli disseminati sui tre kilometri di percorso praticamente tutto allestito nella spiaggia di fronte al Camping Tuscia Tirrenica, di fronte al cui ingresso verranno date le partenze: alle 10 i Pro, alle 11 gli Open e alle 12 i Kids. Un’opportunità per il pubblico di godersi lo spettacolo delle OCR in una domenica al mare.