Tarquinia, domani a Namo Ristobottega sui parla di integrazione culturale: ecco come seguire l’appuntamento (e assaggiare il menu dedicato)

Un viaggio che dalle parole e i racconti passa ai sapori, che dalle coste del Mediterraneo arriva sulle tavole con la curiosità di ricette che toccano la tradizione della cucina mediorientale: venerdì 5 novembre Namo Ristobottega propone un nuovo appuntamento con le serate di forte atmosfera ideate e realizzate nella splendida cornice del ristorante di Tarquinia.

Protagonista è “Lo scorpione dorato”, il libro della scrittrice Marika Campeti che incontrerà lettori e curiosi a partire dalle 19: una chiacchierata che, partendo dal libro, spazierà sui temi dell’integrazione e dell’arricchimento culturale che nasce dall’incontro.

Una scoperta che non si fermerà alle pagine del libro ma, come detto, troverà un seguito nelle ricette ideate dallo staff di Namo, dal cous cous al kebbeh alla baklava, realizzate con prodotti di aziende locali e accompagnate dai vini dell’Azienda Etruscaia, per chiudere con una tisana a base di foglie di lamponi dei Monti Cimini e boccioli di rosa del deserto dell’erboristeria Mirtilli e Merletti.

Dato il tutto esaurito in presenza, lo staff di Namo ha predisposto due sorprese per i curiosi: innanzitutto, l’appuntamento sarà in diretta Facebook sul profilo del ristorante e, per chi vuole comunque provare le bontà culinarie, possibilità di una versione da asporto da prenotare entro giovedì 4 novembre al numero 320 0641379.