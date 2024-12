Tarquinia, domani al piazzale Europa una cerimonia per celebrare il centenario del Monumento ai Caduti

Domenica 15 dicembre, alle ore 11, piazzale Europa a Tarquinia ospiterà la celebrazione per il centenario del Monumento ai Caduti, inaugurato l’11 maggio 1924. L’evento rappresenta un momento di riflessione e ricordo dedicato ai caduti delle guerre, in uno dei luoghi simbolo della memoria cittadina.

Collaborazione con associazioni locali

La commemorazione è organizzata in collaborazione con l’associazione culturale Viva Tarquinia e l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia – Gruppo “Fratelli Nardi”: le due realtà associative, attive nella promozione della cultura e della memoria storica, hanno contribuito a pianificare l’iniziativa per rendere omaggio al monumento e al suo significato per la comunità.

Un secolo di storia e memoria

La celebrazione del centenario rappresenta un’occasione sia per riscoprire il valore storico e culturale del monumento che per rinnovare il ricordo delle generazioni che hanno sacrificato la propria vita per la patria.