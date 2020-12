Tarquinia, domani il consiglio comunale in videoconferenza

Il presidente del consiglio comunale di Tarquinia informa tramite il sito web istituzionale dell’ente che è stato convocato, in videoconferenza, il consiglio comunale in sessione straordinaria in prima convocazione per mercoledì 30 dicembre 2020, ore 12,30, per la discussione dei seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Sindaco e del Presidente del Consiglio;

2. Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 221 del 30/11/2020 – Bilancio di Previsione 2020-2022 – Undicesima variazione in via d’urgenza ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

3. Analisi dell’assetto delle partecipazioni in società pubbliche del Comune di Tarquinia da effettuare entro il 31.12.2020 (art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 e ss.mm.ii.);

4. Approvazione del Piano Finanziario del SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI anno 2020.

Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19, nel rispetto delle vigenti disposizioni e del provvedimento prot. 40823 del 26.11.20, la riunione si svolgerà in videoconferenza, e potrà essere seguita in streaming, collegandosi al seguente indirizzo: https://www.youtube.com/channel/UCDiujBCe9t2y_psogPSoTAw