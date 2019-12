Tarquinia, domani il consiglio comunale urgente su Talete, biometano e inceneritore

Il Presidente del Consiglio del Comune di Tarquinia informa che, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e delle norme contenute nel vigente Statuto comunale e nel Regolamento del Consiglio, il Consiglio Comunale si riunirà in seduta straordinaria-urgente ed in prima convocazione, per lunedì 23 dicembre 2019, ore 12,00, per discutere i seguenti argomenti:

Servizio Idrico Integrato gestito all’interno dell’A.T.O. n. 1 Lazio Nord Viterbo dalla società Talete S.p.A.: determinazioni; Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) relativa al progetto per l’ampliamento dell’impianto di valorizzazione raccolta differenziata con compostaggio aerobico sito nel Comune di Tarquinia, loc. Olivastro (VT) – indirizzi; Procedura di V.I.A. progetto di impianto di recupero energetico ubicato Località Piano D’organo-Pian Dei Cipressi. Proponente A2A Ambiente S.p.A. – presa d’atto osservazioni presentate alla Regione Lazio.