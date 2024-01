Tarquinia, domani il Corso base di Protezione Civile promosso dall’AEOPC

Riceviamo dall’AEOPC Tarquinia e pubblichiamo

Si svolgerà domenica 28 gennaio 2024 ottobre a Tarquinia il Corso base di Protezione Civile per i nuovi volontari e rivolto a tutti. Il corso organizzato dall’AEOPC si articolerà per l’intera giornata con una parte teorica e una pratica dalle ore 10.00 fino alle 17.00 presso la sede AEOPC in Via Vecchia della Stazione n.10 a Tarquinia. “Un occasione importante per far conoscere il volontariato di protezione civile – riferisce il Presidente dell’AEOPC Alessandro Sacripanti – il corso è gratuito ed aperto a quanti vorranno fare volontariato al servizio della comunità. La mattina illustreremo la parte relativa alle normative e alle procedure operative, ed il pomeriggio faremo delle prove pratiche con le attrezzature utilizzate nel corso delle emergenze antincendio e per il rischio idrogeologico. Sarà consegnato a tutti – continua Sacripanti – un Attestato di partecipazione”.