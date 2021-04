Tarquinia, domani si vota per rinnovare il consiglio direttivo della Pro Loco

Si svolgeranno domani, dalle ore 9,00 alle ore 19,00, nel pieno e rigoroso rispetto dei protocolli Covid, le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei conti dell’Associazione Turistica Pro Loco. I soci saranno chiamati a scegliere i nove consiglieri che resteranno in carica fino al 2025.

Le consultazioni si svolgeranno all’interno di Palazzo dei Priori, sede gentilmente concessa dalla Stas. I consiglieri eletti ed entro quindici giorni eleggeranno poi Presidente e Vice Presidente. “Ci tengo a ringraziare tutti soci ed i componenti del direttivo con i quali ho condiviso cinque anni di proficuo lavoro che ci ha visto impegnati su più fronti – afferma il Presidente uscente Primo Andreini- Così come voglio ringraziare tutte le realtà pubbliche e le private associazioni con le quali abbiamo collaborato senza mai tirarci indietro avendo come unico obiettivo quello di promuovere la nostra città Tarquinia. Ringrazio la Stas per la disponibilità e ci tengo a sottolineare come tutte le procedure di votazione seguiranno un rigido protocollo e saranno in totale sicurezza”. Candidati alla carica di consigliere sono in ordine alfabetico: Andreini Primo, Attili Stefano, Bonifazi Roberto, Cori Sara, Ercolani Tiziano, Esposito Roberta, Gigio Federica, Monti Paola, Sposetti Sandra, Ventolini Gianluca. Per i revisori dei conti in lizza: Battellocchi Alice, Buzzi Patrizio e Tonicchi Andrea.