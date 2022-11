Maurizio Leoncelli sarà uno dei candidati alla carica di presidente all’Università Agraria di Tarquinia per le elezioni in programma per il prossimo 11 dicembre: domani mattina una conferenza stampa svelerà la formazione di liste a sostegno del candidato, ma i rumors dei giorni scorsi parlano di una coalizione formata da PD, Tarquinia 2024 e Noi Moderati.