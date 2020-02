Tarquinia, domani venerdì 28 febbraio a La Vita Nova la presentazione del nuovo libro di Luigi De Pascalis

Appuntamento con l’autore, venerdì 28 febbraio, alle 18 e 30, alla libreria caffè La Vita Nova, in via Carducci a Tarquinia: protagonista è Luigi De Pascalis, che dopo il successo de “Il sigillo di Caravaggio” torna in libreria con un altro grande dell’arte, il pittore Francisco Goya.

Così venerdì si parlerà del “Il pittore maledetto”, nel corso di una presentazione che sarà arricchita dalla proiezione di immagini di alcune opere dell’artista e di altro materiale inerente il libro e la sua storia. Naturalmente alla presenza dell’autore.