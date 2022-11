Tarquinia, domenica 13 novembre torna la Festa di San Martino

(f.e.) Pignatte, albero della cuccagna e Processione nelle principali vie dell’antico Terziere del Poggio. Torna domenica 13 novembre la festa patronale in onore di San Martino Vescovo. Grazie all’impulso del comitato di quartiere e all’interessamento della parrocchia dei Santi Margherita e Martino nella persona di Mons. Rinaldo Copponi i tarquiniesi potranno riassaporare il sapore di una festa che è rimasta sempre nei cuori di giovani ed anziani.

L’appuntamento è per domenica 13 in piazza San Martino con una festa che torna al suo antico format. Si parte sin dalle prime ore della mattina (ore 10.00) con una messa nella chiesa più antica di Tarquinia, al cui termine partiranno i giochi in piazza organizzati dal gruppo Scout Tarquinia. Nel pomeriggio la parte ludica e la parte religiosa si mescoleranno creando quella magia che attira ogni anno tantissimi curiosi. A partire dalle 14 sarà la volta di una gimkana in bici organizzata dalla Polisportiva Tarquinia, sezione ciclismo. A seguire il tiro alla fune ed il gioco delle pignatte nel quale si potranno vincere sostanziosi premi. Aperta tutto il giorno la pesca di beneficenza. Alle 16,30 appuntamento con la Santa Messa Solenne in memoria di San Martino Vescovo. Al termine avrà inizio la Processione in cui verrà portata a spalla da otto giovani la statua in gesso del Santo. Il tutto allietato dalle note della Banda G. Setaccioli. Intorno alle 17,30 inizierà l’albero della cuccagna che metterà a disposizione ricchi premi e che sarà accompagnato da una distribuzione di caldarroste e di vino.

“La bellezza della festa in onore di San Martino sta nella genuinità e nelle semplicità con la quale vengono realizzate tutte le varie attività. – spiega Carlo Cecchelin, presidente del Comitato San Martino a nome del comitato organizzatore – Una festa popolare a tutti gli effetti in grado di calamitare l’attenzione di un’intera città”. L’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto alla Parrocchia per i lavori di sistemazione degli interni della chiesa. In caso di maltempo la Festa sarà rimandata alla domenica successiva. A precedere la festa, il Triduo in Duomo e sabato 12 novembre, infine, sarà organizzato un torneo di burraco presso il Camping Tuscia Tirrenica. Il Comitato ringrazia il Corpo Bandistico G. Setaccioli. il Gruppo Guide e Scout, la Polisportiva Tarquinia sezione Ciclismo, la Croce Rossa, le attività commerciali ed i cittadini che hanno contribuito alla realizzazione della festa. Una festa che negli anni ha permesso di far riscoprire un quartiere ed una chiesa davvero incantevoli.