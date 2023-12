Tarquinia, domenica 17 dicembre lo spettacolo di Arteritmica per Telethon

Domenica 17 dicembre, alle 17 e 30, presso il palazzetto dello sport di Tarquinia, l’ASD Arteritmica presenta il suo annuale spettacolo natalizio a sostegno di Telethon. L’ingresso è a offerta libera e i proventi saranno devoluti alla ricerca scientifica.

L’evento vedrà esibizioni coinvolgenti di ginnasti e ginnaste di tutte le età, dai più piccoli del corso di Kid’s Gym, guidati dalla maestra Laura Brizi, ai corsi avanzati e agonistici allenati dai tecnici federali Arianna Girardi, Serena Sileoni e Noemi Bernini. Lo spettacolo includerà anche ballerine di corsi di danza, ginnasti di Parkour e la novità di quest’anno, il ballo country.

L’ASD Arteritmica offre una varietà di corsi per adulti nella palestra di via Tassoni 32, tra cui Flexibility, Aequilibrium (ginnastica posturale e pilates), e Yoga tenuto da Annalisa Labricciosa. La società ringrazia gli sponsor, tra cui la ditta elettrica Conver, lo stabilimento balneare La Pineta e l’Old Station Pub, per il loro sostegno alla ginnastica a 360°. Coloro che desiderano contribuire alle spese d’iscrizione ai vari campionati possono contattare l’ASD Arteritmica al numero 329 096 73 99.