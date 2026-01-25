Tarquinia, domenica 25 gennaio modifica temporanea della sosta alla Barriera San Giusto

In occasione del concerto della Fanfara della Polizia di Stato in programma domenica 25 gennaio 2026 al Teatro comunale Rossella Falk, sarà attivata una modifica temporanea alla disciplina della sosta nella zona della Barriera San Giusto, a Tarquinia.

Area interessata e orari del divieto

Il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli sarà in vigore presso l’area del parcheggio della Barriera San Giusto, situata dietro il distributore di carburante e in adiacenza alla corsia riservata al trasporto pubblico locale. La limitazione sarà valida dalle ore 14 alle ore 20 della giornata di domenica 25 gennaio 2026.