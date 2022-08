Tarquinia, domenica 28 agosto un’invasione… di Vespe: passeggiata ed esposizione al Lido per la gioia degli appassionati

Un gruppo di appassionati vespisti di Tarquinia, in assenza di un Vespa club cittadino, ha ideato una passeggiata in Vespa a Tarquinia lido. La cosa è stata molto gradita, a tal proposito l’Assotur ha voluto contribuire per regalare una bella mattinata anche ai turisti del Lido. Sono stati invitati anche gli appassionati dei comuni limitrofi, come Santa Marinella, Civitavecchia e Viterbo, e saranno presenti Vespe particolari, veri e propri oggetti da museo.

“La Vespa è una passione che non ha tempo né età, piace a grandi e bambini. – spiegano i promotori – Siamo veramente soddisfatti che in pochi giorni abbiamo avuto una così grande risposta nella partecipazione, con più di 40 mezzi che potranno essere apprezzati nella mattinata del 28 agosto, esposti o in transito sul lungomare tarquiniese”.